Dido in concerto in Italia a luglio: data e biglietti

L'artista britannica - discograficamente ferma a “Still On My Mind” (leggi qui la nostra recensione), uscito l’8 marzo 2019 - tornerà in concerto in Italia la prossima estate. Dido si esibirà presso il Castello di Udine il 27 luglio per l’unico live previsto nel nostro Paese.

I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 20 febbraio su TicketOne e presso i punti vendita abituali.

Lo scorso mese di novembre la cantante britannica ha pubblicato una riedizione del suo ultimo album che include il singolo “Just Because”, il nuovo brano “This Is Love” e le versioni acustiche di canzoni passate come “Thank You” e “White Flag”.