Sziget Festival 2020: come partecipare alle selezioni per suonare a Budapest

Le iscrizioni al Festival Pass, selezioni nazionali per suonare alla prossima edizione del Sziget Festival di Budapest e all’Home Festival di Venezia 2020, sono aperte fino al prossimo 21 febbraio. Per partecipare, le band e i cantautori possono inviare la propria candidatura attraverso l’applicazione disponibile online al seguente indirizzo e sulla pagina Facebook di Sziget Festival Italia. Al termine delle iscrizioni una commissione valuterà e convocherà un minimo di otto progetti che accederanno alle audzioni live che si terranno il prossimo 28 marzo presso il MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi (Ba) - dove una giuria professionale selezionerà i quattro finalisti che suoneranno la stessa sera per contendersi i premi.

Il vincitore - oltre a esibirsi all’Home Festival di Venezia che si terrà dal 10 al 12 luglio - volerà a Budapest e suonerà sull’Europe Stage del Sziget Festival, manifestazione che si svolgerà presso l’Isola di Obuda dal 5 agosto all’11 agosto e vedrà esibirsi artisti come, tra gli altri, Strokes, Kings of Leon, Dua Lipa e Calvin Harris.