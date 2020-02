Concerti, Levante: annunciate nuove date del tour

Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2020, in gara con il brano "Tikibombom”, la cantautrice di origini siciliane ha annunciato nuove date del tour a supporto della sua ultima pubblicazione discografica, “Magmamemoria Mmxx” - una versione espansa dell’album “Magmamemoria” che, oltre al singolo sanremese, include quattro bonus track e la registrazione del concerto di Levante al Forum di Assago andato in scena lo scorso novembre.

La voce di “Alfonso” - che nel mese di maggio sarà impegnata in una tournée che la vedrà esibirsi in diverse città d’Europa prima di portare la sua musica in Italia - dopo i concerti già annunciati di Genova, Roma e Patti Marina (Me), sarà di scena il 10 luglio a Brescia, il 17 luglio a Sogliano al Rubicone (FC), il 23 luglio a Montesilvano (PE) e l’8 agosto a Lecce.

I biglietti per i nuovi live della cantautrice saranno disponibili in prevendita dal 20 febbraio su TicketOne e presso i punti vendita abituali.

Ecco tutte le date del tour di Levante finora confermate:

13.05 - Bruxelles - VK

14.05 - Amsterdam - Q Factory

16.05 - Londra - O2 Academy Islington

18.05 - Parigi - Cafè de la danse

30.05 - Madrid - Sala Shoko

31.05 - Barcellona - Festival Itmakes

02.07 - Genova - Goa Boa Festival // Preview 2020

10.07- Brescia - Piazza della Loggia

17.07 - Sogliano al Rubicone (FC) - Sogliano Summer Festival

23.07 - Montesilvano (PE) - Terrasound

30.07 - Roma - Cavea - Auditorium Parco della Musica

01.08 - Patti Marina (ME) - Indiegeno Fest // Indiegeno On the Beach

08.08 - Lecce - Oversound Music Festival