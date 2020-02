Claudio Baglioni, nuove date per il progetto "Dodici note"

Il progetto "Dodici note" di Claudio Baglioni si espande.

Concepito come concerto per voce soliste orchestra e coro) e originariamente previsto solo per dodici concerti alle Terme di Caracalla a Roma dal 6 al 18 giugno, lo show fa quattordici e aggiunge due date, in luoghi storici: verrà replicato il 17 Luglio al Teatro Greco Di Siracusa e il 18 Settembre all'Arena Di Verona.

I biglietti avranno prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 di oggi mercoledì 19 febbraio, mentre dalle ore 11.00 di domani giovedì 20 febbraio, saranno disponibili per tutti, su TicketOne.it; dalle ore 11.00 di giovedì 27 febbraio, nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Il cantautore romano ha da poco pubblicato il sinfolo "Gli Anni Più Belli", canzone contenuta nuovo film di Gabriele Muccino e nel nuovo album, atteso nei prossimi mesi. Ha raccontato così il tour e il progetto, centrato sul numero 12.