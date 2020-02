Streaming: Deezer trasforma le playlist in eventi di musica dal vivo

La piattaforma streaming francese Deezer trasformerà tre delle sue playlist più seguite - Rocket, Popstar e Certified - in una serie di speciali eventi live a inviti: il primo degli appuntamenti avrà luogo domani, mercoledì 19 febbraio, a Parigi, con - come protagonisti - Circa Waves e Twin Atlantic. Le esibizioni verranno registrate e saranno rese disponibili in esclusiva, nel catalogo delle Deezer Session, agli iscritti del servizio musicale.

Questa iniziativa segue una tendenza già consolidata presso i principali concorrenti della società guidata da Hans-Holger Albrecht: Spotify è già titolare di operazioni analoghe, battezzate RapCaviar, Who We Be e Viva Latino, così come Apple Music, che con la serie Up Next Live ha scelto di supportare le band emergenti con una serie di eventi dal vivo organizzati già nel corso dell'anno passato.