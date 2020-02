Ozzy Osbourne cancella il tour americano

Continuano i problemi per gli show del ‘No More Tours 2’ di Ozzy Osbourne: l’ex Black Sabbath ha annunciato di avere cancellato le date americane per motivi di salute. I concerti erano previsti dal 27 maggio ad Atlanta fino 31 luglio a Las Vegas: la motivazione della cancellazione è dare il tempo a Ozzy di continuare a curare i vari problemi di salute che già lo hanno costretto a cambiare diverse volte i piani del tour.

Si legge nel comunicato: "A seguito degli obblighi promozionali per il suo nuovo album "Ordinary man" (in uscita il 21 febbraio), Osbourne andrà in Europa per ulteriori cure". Ha dichiarato il cantante

Sono così grato che tutti siano stati pazienti perché ho avuto un anno di merda. Sfortunatamente, non potrò andare in Svizzera per un trattamento prima di aprile e il trattamento dura sei-otto settimane. Non voglio iniziare un tour e poi annullare gli spettacoli all'ultimo minuto, non è giusto per i fan. Preferisco dare un rimborso ora. Quando farò il tour in Nord Americ tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per questi spettacoli saranno i primi a poter acquistare i nuovi biglietti

La decisione non intacca la parte europea del tour, che prenderà il via a Newcastle, in Inghilterra, il 23 ottobre e passerà dall'Italia il 19 novembre 2020 a Bologna, con i Judas Priest come special guest. La data italiana è già stata spostata due volte originariamente prevista per 1 marzo 2019 è stata prima spostata al 10 marzo 2020 e quindi a novembre.

Intanto, venerdì esce "Ordinary man", nuovo album, che includerà undici tracce con diversi ospiti: “Take What You Want” vede la collaborazione con Post Malone, la title track “Ordinary Man”, realizzata in collaborazione con Elton John. In questi giorno si terrà in diverse città del mondo un “listening party” durante il quale i fan potranno ascoltare in anteprima il disco “Ordinary Man” e farsi un tatuaggio ispirato al Principe delle Tenebre in uno degli studi che ospiteranno l’iniziativa. In Italia gli eventi si terranno presso il Milano City Ink di Viale Papiniano 22, a Milano, e il Mater Medusa Tattoo Shop di via Carmelo Maestrini 162, a Roma.

Ecco la tracklist di “Ordinary Man”:

1. "Straight to Hell"

2. "All My Life"

3. "Goodbye"

4. "Ordinary Man" (con Elton John)

5. "Under the Graveyard"

6. "Eat Me"

7. "Today is the End"

8. "Scary Little Green Men"

9. "Holy for Tonight"

10. "It's a Raid"

11. "Take What You Want"