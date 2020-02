Jerry Cantrell è al lavoro su un disco solista dopo 17 anni

L'ultimo album solista pubblicato dal chitarrista degli Alice in Chains Jerry Cantrell è stato pubblicato nel novembre del 2002, il suo titolo è “Degradation Trip Volumes 1 & 2”. Sono trascorsi quindi oltre 17 anni, un lasso di tempo importante che, stando a quanto dichiarato dallo stesso musicista presto verrà colmato, poiché Jerry ha rivelato di avere un nuovo album solista in lavorazione.

Cantrell sul tappeto rosso del tributo dei MusiCares Person Of The Year agli Aerosmith ha detto:

"Sto lavorando a un nuovo disco, in genere quando sono in quel tipo di modalità, praticamente non ascolto nulla fino a quando non ho finito, così nulla si insinua lì dentro."