Steve Howe: escono l'album "Love Is" e l'autobiografia 'All My Yesterdays'

Il 72enne chitarrista degli Yes Steve Howe il 17 aprile pubblicherà un album solista intitolato “Love Is”. A comunicarlo è lo stesso musicista inglese attraverso i suoi social network.

Howe così definisce il disco:

“Un eguale equilibrio di canzoni e strumentali per chitarra, che rappresenta l'equilibrio simmetrico delle cose che faccio. Sono voce solista, chitarra elettrica, acustica e steel, oltre a occasionali tastiere, percussioni e basso nei brani strumentali.”

“Love Is” è prodotto da Curtis Schwartz e masterizzato da Simon Heyworth. Presenta armonie per gentile concessione del compagno di band negli Yes, Jon Davison, e, alla batteria suo figlio, Dylan.

Oltre a questo disco, nel 2020 Steve Howe, il 3 settembre, pubblicherà l'autobiografia 'All My Yesterdays'. Amazon presenta il libro come un racconto dei "tempi del trionfo e del tormento in mezzo alla crema delle band prog rock del Regno Unito". E descrive la carriera di Howe come un "giro sulle montagne russe dei tour, tese sessioni di registrazione e frequenti viaggi in tutti gli angoli del globo".