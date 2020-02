Achille Lauro: la nota di Sony e le dichiarazioni del suo manager

“Con riferimento al comunicato fatto circolare in data odierna relativo alla nomina dell’artista Achille Lauro a 'Chief Creative Director di Elektra Records/Warner Music Italy' si precisa che l’artista Achille Lauro ha in essere un contratto di esclusiva con Sony Music per ogni sua pubblicazione discografica": è quanto scrive Sony Music in una nota stampa diffusa subito dopo l'annuncio dell'artista romano della firma con una nuova etichetta discografica, Warner Music (i suoi ultimi due dischi, "1969" e "Pour l'amour" erano usciti per Sony), avvenuto contemporaneamente via social (con un post pubblicato sui suoi canali ufficiali: "Da questo momento tutte le mie attività discografiche confluiranno nella Elektra Records") e tramite un comunicato inviato dal suo attuale ufficio stampa.

Al comunicato di Sony Music, segue immediatamente una dichiarazione di firma Angelo Calculli, il manager del musicista, il cui vero nome è Lauro De Marinis: