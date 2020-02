Come Billie Eilish e il fratello Finneas hanno scritto il tema di 007

Il fratello di Billie Eilish, Finneas O'Donnell, ha raccontato a GQ Hype come è nata la canzone “No Time To Die”, canzone di apertura del nuovo episodio della saga cinematografica dedicata all'agente 007 James Bond, che raggiungerà i cinema italiani il prossimo 9 aprile.

Finneas ha rivelato che hanno fatto avere loro le prime 20 pagine della sceneggiatura prima che andassero a Londra per incontrare il compositore Hans Zimmer e l'ex chitarrista degli Smiths Johnny Marr per registrare la parte orchestrale e le chitarre del brano.

Spiega Finneas O'Donnell:

“Abbiamo scritto “No Time to Die” sul tourbus. In particolare, nelle cuccette del nostro tourbus. Ci hanno dato le prime venti pagine della sceneggiatura. Immagino che sia fino al punto in cui la canzone entra nel film. Tutti i film di Bond si aprono così. Quindi abbiamo letto le prime venti pagine, il che è stato ovviamente incredibile. Questo ci ha dato una buona guida e una visione profonda di dove sarebbe arrivata la canzone e il tono. E' più facile che dover scrivere l'intera canzone in base all'intero film.(...) Quindi io e Billie abbiamo scritto la canzone, registrato il demo, glielo abbiamo inviato e poi l'abbiamo finito a Londra con Hans Zimmer che ha fatto gli arrangiamenti orchestrali e Johnny Marr degli Smiths. Voglio dire, James Bond? Hans Zimmer? Johnny Marr? Strabiliante.”

Finneas e Billie insieme a Zimmer e Marr eseguiranno per la prima volta dal vivo il brano domani, martedì 18 febbraio, alla cerimonia dei BRIT Awards alla O2 di Londra.

Finneas ha inoltre dichiarato che lui e Billie preferiscono lavorare in ambienti informali come il tour bus o una camera da letto piuttosto che in uno studio: