Achille Lauro passa a Warner e diventa direttore creativo di Elektra

La voce di “Rolls Royce” non è più solo cantante, rapper e produttore ma anche direttore creativo di un’etichetta discografica, la Elektra Records / Warner Music Italy. Si legge nel comunicato stampa che annuncia il cambio di etichetta di Achille Lauro, che passa da Sony a Warner Music e diventa “il primo artista in Italia ad avere un ruolo creativo in una music company multinazionale”. "Sono entusiasta di iniziare come nuovo Chief Creative per Elektra Records / Warner Music Italy, l'etichetta di superstar come Jim Morrison, i Doors, i Queen e gli AC / DC", ha commentato l’artista romano, proseguendo: "Trovo somiglianze tra la nascita di questa etichetta e i miei primi passi nel settore discografico, quando, come i fondatori della Elektra Records, ho investito i miei pochi risparmi nella produzione dei miei album. Anche quella “k” che nel nome è stata aggiunta per l’etichetta a quello del personaggio della mitologia greca, torna nella mia nuova agenzia MK3, il cui nome si ispira alle tre “k” greche che indicano fulmini e saette (keravnoús kai keravnoús)”. E ancora: “Da questo momento le mie attività discografiche confluiranno nella ELEKTRA RECORDS [l’ultimo album di Lauro, “1969”, e il precedente “Pour l'amour”, erano usciti per Sony Music, ndr] e penso che questo sia uno dei più grandi successi per un artista della scena musicale italiana negli ultimi anni”.

Queste invece le parole di Marco Alboni, Presidente e CEO di Warner Music Italy:

Achille Lauro è un artista atipico nel panorama italiano. La sua creatività e tutta la sua produzione artistica si riferiscono ad un modello nuovo nel settore della musica. Fin dai nostri primissimi incontri abbiamo capito che il nucleo della nostra partnership sarebbe andato nella direzione dello sviluppo di nuovi progetti insieme sotto l'imprint Elektra Records per Warner Music Italy.

Precisa però Sony Music, attraverso una nota stampa:

Con riferimento al comunicato fatto circolare in data odierna relativo alla nomina dell’artista Achille Lauro a “Chief Creative Director di Elektra Records / Warner Music Italy” si precisa che l’artista Achille Lauro ha in essere un contratto di esclusiva con Sony Music per ogni sua pubblicazione discografica.

In risposta a quanto diffuso da Sony Music, il manager Angelo Calculli dichiara:

Achille Lauro non ha alcun contratto diretto con Sony Music bensì era concesso in licenza dalla De Marinis s.r.l. Non essendo un artista in cast, era tenuto solo a licenziare dischi. È azzardato comunicare la titolarità della persona. La società, attraverso l’avvocato Andrea Pietrolucci e me, ha comunicato già da mesi a Sony Music che l’artista sarebbe andato in licenza ad altra discografica, prova ne è l’ampia corrispondenza intercorsa. Si evidenzia infine come tale informazione fosse già di dominio pubblico al punto che l’artista ha affrontato Sanremo palesemente senza il supporto di Sony Music e che, essendo nota la fine del rapporto con la stessa, ha ricevuto durante il periodo sanremese proposte da tutte le major di settore. Ove Sony Music ritenga di essere lesa nei suoi diritti potrà nel caso percorrere altre strade piuttosto che quelle giornalistiche, ma ciò non toglie che ufficialmente da oggi Achille Lauro è un artista Elektra Records / Warner Music Italy.

Lauro De Marinis, ventinove anni, ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Me ne frego”. Il suo ultimo album è “1969” e risale allo scorso anno.