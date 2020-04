Indiemood sessions, Krifi Wag nei canali di Venezia

Artista eclettico, musicista poliedrico. A cui non importa di regole e dogmi. Krifi Wag si prende cura di vivere provando a ricercare il vero senso della bellezza e nient'altro. Tre anni di intima scrittura sul surfare la vita come un party a sorpresa. Nelle nostre sessions ci regala “Strange Mosquito”.

“Un’esperienza che permette di fare un regalo ai propri sensi e necessariamente a quelli di numerose altre vite, che passeggiando per calli e ponti, ricevono della Musica inaspettata e regalata dall’acqua, musica che in un contesto così variopinto e brillante rivela un nuovo spessore anche ai musicisti stessi”





“She should have a phase to be quietA place for enjoy your life everywhere you’ll are.”(Strange Mosquito – Krifi Wag)