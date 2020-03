Indiemood sessions, Il Dinosauro e i Manichini nei canali di Venezia

Il Dinosauro e i Manichini è un progetto nato nell autunno del 2016 da Andrea Campostrini che in seguito allo scioglimento del gruppo di cui faceva parte, decide di continuare a dar vita ai suoi testi e musiche. Andrea, manichino anch'esso come altri amici che nel tempo si prestano alla collaborazione, tra questi Alessandro Bussola, tra i più presenti. Insieme cominciano a creare una band composta da chiunque porti idee buone. Andrea realizza i suoi brani suonando spesso da solo ma ci tiene a dire che Il Dinosauro e I Manichini sono sempre una band perche risultato di un percorso umano e musicale con le persone incontrate nell'arco degni anni. Il nome nasce da una suggestione in cui noi tutti siamo come manichini, sempre in vetrina tra like, opulenza e benessere fittizio e a volte ci voltiamo indietro a guardare le origini con la voglia di tornare a vivere realmente un vita piu pratica, all'essere esseri preistorici e voler isolarci in tutto ciò in un contesto piu terreno e offrendo dei contenuti come la musica. I testi sono così, terreni e parlano di cose semplici di vita vissuta tra amici amori natura e situazioni. Lo stile è particolare, lo strumento di formazione del cantautore veronese è la batteria e solo in seguito si avvicina alla chitarra, mantenendo sempre quell'approccio e quella visione ritmica e percussiva. Il progetto di Andrea prosegue così e prende forma, e intraprende una collaborazione con New Model Label di Ferrara per la realizzazione del suo album di esordio, in collaborazione con altri manichini che gli girano attorno. Nelle nostre session ci regala “Comunque il sole tramonterà”.



“Indiemood session per me è stata un'esperienza eccezionale che mi ha fatto condividere una grande passione in una chiave del tutto insolita, tra i canali di una città veramente speciale in cui ho sentito rimbalzare la mia voce e quella di altri amanti come me, che hanno la necessità di esprimere pensieri senza curarsi se si infrangeranno contro un ponte,una persona o il fondale del canale.Il tutto gestito da persone competenti e soprattutto divertenti, oltre al video ci sono stati spriz, cicchetti e chiacchere con persone sulla stessa lunghezza d'onda. E' stata proprio una bella giornata.”



"e cosa vuoi di più dalla vita gli amici e una birraincrociare le dita sperando che non arrivi il domani,un'altra realtà, lavoro e responsabilitàma male che vada sarà lui che ti consoleràquando mette il berretto tira su la copertaspegne la luce e tramonterà."(Comunque il sole tramonterà – Il Dinosauro e I Manichini)