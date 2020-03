Indiemood sessions, Mediterranea Nadir nei canali di Venezia

Mediterranea Nadir è il nome della barca di Eugenio Larcati, ricco nobile romano devastato dalle contraddizioni della modernità, alterego immaginario di Eugenio Bellon. Conosce Arrigo (Enrico Gallana) tramite Olmeda, futuro bassista del gruppo, con cui scrive musica dal forte accento cantautorale. La prima formazione si completa con Mattia Bottaro alla batteria. Dopo una prima fase di sperimentazione intorno al genere latin, entra a far parte del gruppo Eddie (Andrea Vettor), come tastierista, con in quale la band assume una dimensione definitiva, rivisitando quel genere sperimentale ma dal forte carattere Pop, tipico dell’Italia anni ‘80. Nelle nostre session ci regalano “Nostalgia di un nome”.



“…la cornice veneziana incoronata dall'ultimo sole d'ottobre non poteva che farci aprire i cuori e sviolinare la nostra 'Nostalgia di un nome'.”







“…incatenato ad un soffitto di carta,

Kafka le tue cosce manette,

aggrappato ai tuoi fianchi di carne,

casta ti bacio sotto le tette”

(Nostalgia di un nome – Mediterranea Nadir)