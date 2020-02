Indiemood sessions, Massimiliano Cremona nei canali di Venezia

Cresciuto come chitarrista elettrico in diverse formazioni del Lago Maggiore - Semadama (rock alternativo italiano), Il Vile (stoner rock, due minitour in Spagna), Los Borrachos (rock’n’roll) – nel 2014 fonda, insieme a Enrico Sempavor Gerosa, gli Animali Acustici, con i quali dispiega un’intensa attività live (da segnalare un minitour in Germania). A inizio 2015 Massimiliano Cremona esordisce in veste di cantautore pubblicando il disco Canzoni dalla nebbia, presentato a Verbania, Novara e Milano. Nel 2016 le atmosfere acustiche del primo album lasciano spazio alle dimensioni elettriche de L’Inverno è passato, prodotto da Marco Kiri Chierichetti, in parte registrato a Milano presso lo Jacuzi Studio del cantautore Giuliano Dottori e masterizzato a Nashville (Usa) da Steve Corrao. L’album, ottimamente recensito (Rockit, Mescalina), è stato presentato in diverse località italiane con il supporto di una full band elettrica. Negli ultimi due anni – oltre a dedicarsi a conferenze di approfondimento sulla canzone d’autore (ciclo “Da Domenico Modugno a Paolo Benvegnù”) e sulla storia delle band italiane (ciclo “In gruppo è meglio!”) – ha avviato anche l’attività di busker (musicista di strada). Nelle nostre session ci regala “Vodafone”.







"Viaggio verso Venezia, dormo in un piccolo ostello a due passi dal Canal Grande, visito il Guggenheim, il sole mi accoglie, alla stazione parlo con una ragazza slava perduta, mi ubriaco a un bacaro, leggo le poesie di un oste attirato dalla mia chitarra, mi lascio accarezzare da un’atmosfera libertina e godereccia, conosco Francesca e i tecnici di Indiemood, gli altri musicisti coinvolti, idea geniale, passione e determinazione, nutro il mio piccolo ego della registrazione in gondola, mi abbandono a suonare tra le calli, incontro un’associazione di giovani che lotta per rimanere a sopravvivere a Venezia, telefono a un’amica in difficoltà. La musica è un potente grimaldello."





"…forse confondete allegria e superficialitàno, perché ho l’impressione che per voi è meglio non guardaredentro, un po’ più a fondo, nelle emozioni umane".(Vodafone – Massimiliano Cremona)