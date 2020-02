La polmonite non ferma Elton John: confermati tutti i concerti

In molti, dopo quanto accaduto ieri sul palco dello Stadio Mt Smart di Auckland, hanno temuto che Elton John potesse interrompere il suo “Farewell Yellow Brick Road” tour o perlomeno che alcune tappe, specie le più ravvicinate, della tournée potessero subite delle modifiche. Il comunicato ufficiale dello staff del cantante e pianista britannico oggi ha però rassicurato i fan: “Elton John è rimasto deluso e profondamente arrabbiato per aver dovuto terminare in anticipo il suo concerto ad Auckland la sera scorsa. A oggi, tutti gli spettacoli in programma andranno avanti come da calendario”, si legge. Il che significa che sia domani, 18 febbraio, e sia il 20 febbraio, la voce di “Rocketman” si esibirà nuovamente allo Stadio Mt Smart di Auckland e poi proseguirà il suo tour d’addio alle scene con le tappe in Australia, Nord America, Europa e Regno Unito. L’ultimo concerto del “Farewell Yellow Brick Road” è previsto all’O2 di Londra il 17 dicembre 2020. La tournée è in corso dal settembre 2018 ed è passata anche dall’Italia, dove Elton John si è esibito a Lucca il 7 luglio scorso. La tappa italiana che avrebbe dovuto precedere quella di Lucca, prevista il 29 maggio 2019 all’Arena di Verona, è stata invece annullata per problemi di salute dell’artista.

Classe 1947, Elton John è discograficamente fermo al 2016, quando ha pubblicato “Wonderful Crazy Night”, il suo trentesimo album. L’artista ha recentemente collaborato con Ozzy Osbourne, prendendo parte alla title track - potete ascoltarla qui - dell’ultimo album dell’ex Black Sabbath, “Ordinary Man”, in uscita il 21 febbraio prossimo.