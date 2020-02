Bugo-Morgan: il caso è una farsa? Le curiose dichiarazioni di Dario Salvatori: 'Stanno vendendo più di Tiziano Ferro'

Ospite lo scorso sabato del talk show "Italia sì!", condotto su Rai1 da Marco Liorni, Dario Salvatori si è fatto portavoce di quanti credono che il caso Bugo-Morgan sia tutta una montatura, una trovata per permettere ai due di conquistare l'attenzione dei media, collezionare ospitate in tv e permettere a "Sincero" (il brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2020 dalla coppia, esclusa prima della finale) e all'album di Bugo di scalare le classifiche.

Chiamato a dire la sua sulla vicenda, l'ex esperto musicale di "Quelli della notte", la popolare trasmissione condotta da Renzo Arbore negli Anni '80, ha detto:

"Io sono fra i colpevolisti. Secondo me o Morgan ha visto che era arrivato ultimo in tutte le varie classifiche e ha pensato di fare bingo così. Ha vinto il Festival di Sanremo, questa è la verità. Adesso stanno ravanando e raffazzonando tutte le ospitate televisive. Perché anche nelle classifiche ufficiali Fimi sono altissimi".

"Bugo sta vendendo più di Tiziano Ferro, mi dicono", lo ha incalzato il conduttore. E Salvatori ha risposto:

"Sì, vero, verissimo, è la classifica di ieri. Adesso poi la bolla si sgonfierà. Morgan dirà: 'Quello è stato un gesto dada, i futuristi del novecento facevano così'. Cercherà un taglio alto. In realtà questa storia di taglio alto non ha nulla. Il problema è che a Sanremo questi artisti così che vivono sempre sul cornicione non apparecchiano, ma servono. Almeno uno a edizione ci deve stare".

Per la verità, come riportato da Rockol, nell'ultima classifica ufficiale Fimi, quella pubblicata lo scorso venerdì, realtiva ai dischi e ai singoli più venduti in Italia, l'album di Bugo contenente il duetto con Morgan occupa appena la ventottesima posizione (davanti a lui ci sono altri otto dischi sanremesi, quelli di Alberto Urso, Giordana Angi, Elettra Lamborghini, Anastasio, Elodie, Levante, Marco Masini e Pinguini Tattici Nucleari), mentre tra i singoli "Sincero" è al ventesimo posto (dietro a - nell'ordine - Diodato, Gabbani, Pinguini, Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Elodie, Fasma, Levante, Le Vibrazioni, Rancore, Anastasio, Piero Pelù e Leo Gassmann).

Salvatori ha poi aggiunto: "Se non ci fosse stato questi intoppo, non staremmo qui a parlare della canzone di Morgan. ha vinto lui, mandiamolo all'Eurovision", ma è stato contestato dagli altri ospiti, che gli hanno fatto notare che la canzone, per la verità, non è stata scritta da Morgan (in Siae gli autori sono quattro: Cristian Bugatti, cioè Bugo; Andrea Bonomo; Simone Bertolotti; e Marco Castoldi, cioè Morgan).

Saremmo curiosi di conoscere più nei dettagli su quali elementi si basa questa tesi colpevolista. Attendiamo, se lo vorrà, un intervento su Rockol di Dario Salvatori.