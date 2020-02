Salvador Sobral, tre concerti in Italia

Fresco della pubblicazione del suo ultimo capitolo discografico, “Paris, Lisboa”, uscito lo scorso anno, Salvador Sobral si esibirà in Italia con una data a Roma, una a Milano e una a Correggio (RE). Ecco i dettagli dei tre concerti del cantautore portoghese:

27 Maggio 2020

Roma, Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio

28 Maggio 2020

Milano, Blue note

29 Maggio 2020

Correggio (RE), Teatro Asioli

È la prima volta che Sobral - che a buona parte del pubblico non portoghese si è fatto conoscere grazie alla sua vittoria all’Eurovision Song Contest del 2017 con il brano "Amar pelos dois", scritto da sua sorella Luísa Sobral – porta la sua musica dal vivo in Italia.

“Paris, Lisboa”, secondo album di Sobral dopo il debutto “Excuse Me” (2016), è composto da dodici canzoni, una in inglese, due in spagnolo, una in francese e le restanti in portoghese. Sono stati coinvolti nella realizzazione del disco la sorella di Salvador, Luísa, e António Zambujo: entrambi duettano con Sobral, la prima sulle note di “Prometo Não Prometer” e il secondo sul brano “Mano a Mano”.

Nel dicembre 2017 l’artista, classe 1989, è stato sottoposto a un trapianto di cuore, ricevendo la solidarietà dei fan e del mondo della musica.