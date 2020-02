Noel Gallagher insulta Liam: 'Il tuo disco è disponibile in tutti i negozi, soprattutto in quelli di merda'

Sorpresa: ad attaccare, stavolta, non è quell'attaccabrighe di Liam, ma suo fratello Noel. Attraverso un paio di tweet pubblicati sul suo account ufficiale, l'attuale leader degli High Flying Birds ha insultato suo fratello. Lo ha fatto senza un motivo apparente, spendendo parole durissime nei confronti del suo ultimo disco, il singolo "Once", estratto dall'album "Why me? Why not.", che Liam sta portando in tour (questo fine settimana ha fatto tappa in Italia, per due date a Roma e Milano che lo hanno visto riproporre anche classici degli Oasis come "Wonderwall" e "Live forever"): una canzone che molti hanno interpretato come una lettera indirizzata proprio a Noel.

"Nel caso in cui non lo sapeste già: qualcuno ha appena pubblicato un nuovo singolo. Credo che si intitoli 'Una volta': ovvero l'esatto numero di volte che dovrebbe essere suonato".

"It was easier to have fun back when we had nothing / nothing much to manage", "Era tutto più semplice quando non avevamo niente / nulla da gestire", canta tra le altre cose Liam, riflettendo sulla sua infanzia e sulla sua adolescenza, nel testo di "Once", che ha recentemente pubblicato anche in versione acustica (all'interno dell'Ep "Acoustic Sessions"). Se il suo obiettivo era quello di tendere una mano al fratello e provare la carta della riappacificazione , non lo ha centrato. Così Noel commenta su Twitter il brano:

In un tweet successivo, poi, Noel ha aggiunto:

"È disponibile in tutti i negozi di musica, ma soprattutto in quelli di merda".

La telenovela dei fratelli-coltelli, insomma, prosegue. E ora non resta che attendere la risposta di Liam, che non dovrebbe tardare ad arrivare...