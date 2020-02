Concerti, Skunk Anansie: due date in Italia a novembre (con ospiti)

Gli Skunk Anansie tornano in concerto in Italia. La formazione guidata da Skin, reduce dalla partecipazione in incognito all'edizione britannica dello show televisivo "Il cantante mascherato", format che in Italia ha debuttato lo scorso mese (tra i concorrenti anche Fausto Leali, Arisa, Al Bano e il vincitore Teo Mammuccari), ha annunciato due date in programma nel nostro paese il prossimo autunno.

Il nuovo tour della band di "Hedonism" partirà a giugno e arriverà in Italia il 15 e il 16 novembre, per due date che saranno ospitate dal Fabrique di Milano e che vedranno gli Skunk Anansie condividere il palco con alcuni ospiti speciali. In scaletta anche il nuovo singolo "This means war", da poco pubblicato:

I biglietti per i due concerti degli Skunk Anansie a Milano saranno in vendita su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10 di venerdì 21 febbraio.