YouTube, nel 2019 pagati ai titolari dei diritti 3 miliardi di dollari

Per la prima volta nella sua storia - e, probabilmente, per tornare a disinnescare il dibattito sul value gap, tornato prepotentemente attuale nel contesto del recepimento da parte dei singoli paesi europei delle direttive in merito di diritto d'autore promulgate dal parlamento UE lo scorso marzo - YouTube ha comunicato ufficialmente l'ammontare della somma corrisposta ai titolari dei diritti editoriali dei contenuti musicali resi disponibili sulla propria piattaforma nel corso dell'anno appena concluso.

Tra gennaio e dicembre del 2019 la società controllata da Google ha versato all'industria discografica globale un totale di 3 miliardi di dollari. Un risultato, questo, ottenuto grazie ai "motori gemelli degli abbonamenti e della pubblicità", come dichiarato dall'ad di YouTube Susan Wojcicki, che ha anche precisato come la società stia "collaborando con gli artisti per supportare e facilitare il loro lavoro in ogni fase della loro carriera".

Il dato è stato fornito quasi contestualmente al bilancio relativo al 2019, che ha visto il serivizio fondato nel 2005 da Steve Chen, Jawed Karim e Chad Hurley registrare oltre 15 miliardi di entrate - grazie alle inserzioni pubblicitarie presenti sulla piattaforma - solo negli scorsi dodici mesi. I 3 miliardi "girati" a discografici e artisti rappresentano, quindi, appena il 20% degli introiti iscritti in bilancio nel periodo di riferimento, ma - in ogni caso - un dato sicuramente superiore a quelli fatti segnare nel corso dei due anni precedenti, quando YouTube - ai creatori e produttori di contenuti musicali - versò 1 miliardo e 1 miliardo e 800 milioni di dollari rispettivamente nel 2017 e nel 2018.