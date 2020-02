Paul McCartney, in arrivo un documentario sulla sua carriera

Scrive Deadline, riprendendo il britannico New Musical Express, che il regista già dietro al film sull’avventura solista di Liam Gallagher “As It Was”, Charlie Lightening, sarebbe al lavoro su un documentario su Paul McCartney, un progetto che spazierebbe sull’intero percorso artistico di Macca, dai Beatles agli Wings al percorso solista. “Lavoro con Paul McCartney da dodici anni e l’ho seguito”, dichiara Lightening a l’NME. Prosegue poi il regista: “E sto ancora lavorando con lui. Non è finito. Sarò con lui a Glastonbury”, dove il polistrumentista di Liverpool terrà banco il 27 giugno prossimo, per la seconda volta dopo la sua partecipazione nel 2004.

Lasciando dunque intendere che il progetto è ancora work in progress – non è stata resa nota alcuna data d’uscita - il regista di Manchester racconta, facendo riferimento a McCartney: “Mi ha aiutato con quello che faccio e lo adoro”. E ancora: “Si è fidato di me e avere qualcuno come lui da ammirare da vicino e con il quale lavorare è una fonte d’ispirazione, ti rende migliore in quello che fai, fa sì che tu voglia diventare migliore”.

Paul McCartney ha pubblicato nel 2018 la sua più recente prova di studio, “Egypt Station”, giunta sul mercato a circa cinque anni di distanza dal precedente “New”, e porterà il disco in tour anche in Italia con due concerti, il primo a Napoli, il 10 giugno, e il secondo a Lucca, il 13 giugno.