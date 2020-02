Queen: Queen Day a Trezzo d’Adda, Queen at the Opera a Firenze

Venerdì 21 febbraio alle 21 si terrà alla Tuscany Hall di Firenze la rappresentazione di “Queen at the Opera”, un concerto-show rock-sinfonico basato sulle musiche dei Queen, arrangiate dal maestro Piero Gallo. Lo spettacolo, in scena dal 2015, presenta nuovi arrangiamenti e qualche nuovo titolo in scaletta. In scena saranno Valentina Ferrari, Luca Marconi, Alessandro Marchi e Claudia Paganelli. Altre rappresentazioni sono previste al Palapartenope di Napoli (22 marzo), al Gran Teatro di Rainbow Magicland di Roma (4 e 5 aprile), al Politeama di Genova (6 aprile), al Teatro della Luna di Assago, Milano (9 aprile) al Teatro Duse di Bologna (10 maggio), al Teatro Verdi di Montecatini Terme (16 maggio).

Domenica 1 marzo si terrà invece, a Live Music Club di Trezzo D’Adda (Milano), l’evento Queen Day - A night at Brighton Rock. Un’intera domenica dedicata alla celebrazione della band di Freddie Mercury, che vedrà la partecipazione di Kerry Ellis (la cantante già protagonista del musical “We will rock you”), Doug Bogie (terzo bassista dei Queen) e Roberto De Ponti, autore del libro “Queen – Opera Omnia”. Si esibiranno le tribute band The Royal Call, Queen on Five e Magic Queen ed è previsto un contest per chitarristi (info 349 713 81 88 - brightonrockevents@gmail.com).