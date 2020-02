Bugo a ‘Domenica In’ su Sanremo 2020: ‘Rifarei la stessa cosa’

La querelle che è costata a Bugo e a Morgan l’espulsione da Sanremo 2020 continua a essere la protagonista indiscussa del post Festival e dopo che ieri Morgan, via Facebook, è tornato a parlare del fattaccio oggi lo ha fatto anche il cantautore di Rho, al secolo Cristina Bugatti, ieri invitato a duettare con Enrico Ruggeri in “Una storia da cantare”, ospite oggi da Mara Venier a Domenica In, accompagnato dal suo direttore d’orchestra Simone Bertolotti.

Ricordando il momento nel quale Bugo, che a Sanremo 2020 gareggiava insieme a Morgan con il brano “Sincero”, parte del suo ultimo capitolo discografico, ha lasciato il palco dell’Ariston dopo le prime parole del testo, modificato, cantate dal collega, Bugatti ha spiegato a Domenica In: “È venuta fuori la mia persona, Cristian, e la mia personalità artistica, Bugo”. Proseguendo: “Io credo che nella mia sensibilità artistica, giusta o sbagliata, ho avuto la sensazione ‘io qua non voglio stare, in questo meccanismo’”. E dopo aver ribadito “non sono per il dissing, è una mentalità che non mi interessa”, alla domanda di Mara Venier se a distanza di una settimana Bugo si comporterebbe diversamente da come ha fatto l’artista ha risposto: “Farei la stessa cosa”.

Dall’altra parte della barricata Roberta Castoldi, la sorella di Morgan – nei giorni scorsi anche la mamma di Marco Castoldi si era espressa sull’argomento -, in collegamento. Castoldi, musicista anche lei, ha così commentato la vicenda: “È uscito qualcosa di inaspettato. Bugo non è stato l’unico a stare male, non è stato in grado di cogliere quell’invettiva con serenità e gioia perché erano stressati tutti e due”.

