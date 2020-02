Dente, esce il 28 febbraio il nuovo album

Sarà disponibile a partire dal 28 febbraio la prossima prova di studio di Dente, al secolo Giuseppe Peveri, a tre anni di distanza dal precedente “Canzoni per metà”. L’album s’intitolerà semplicemente “Dente” e il cantautore di Fidenza lo presenta così, con una nota stampa:

Il mio nuovo disco si chiama “DENTE” come me e uscirà il giorno del mio compleanno, il 28 febbraio. Ci sono dentro gli ultimi 3 anni della mia vita racchiusi in 11 canzoni. È un disco pieno di prime volte, tra cui la mia faccia in copertina.

Il settimo capitolo discografico della voce di “A me piace lei” è stato anticipato dai singoli “Adieu”, “Anche se non voglio” e “Cose dell’altro mondo”. Ecco la tracklist di “Dente”:

Anche se non voglio

Adieu

Tra 100 anni

Cose dell’altro mondo

Sarà la musica

Trasparente

L’ago della bussola

Non te lo dico

Paura di niente

La mia vita precedente

Non cambio mai

Prima di portare il disco in tour il cantautore emiliano lo presenterà ai fan attraverso una serie di appuntamenti instore in cinque città italiane. Il calendario:

LUNEDÌ 2 MARZO – Feltrinelli Piazza Ravegnana – BOLOGNA (ore 18.00)

MARTEDÌ 3 MARZO – Feltrinelli Via Appia – ROMA (ore 18.00)

MERCOLEDÌ 4 MARZO – Feltrinelli Piazza dei Martiri – NAPOLI (ore 18.00)

GIOVEDÌ 5 MARZO – Feltrinelli Piazza Piemonte – MILANO (ore 18.30)

LUNEDÌ 9 MARZO – Feltrinelli Piazza CLN – TORINO (ore 18.00)

Ecco invece i concerti previsti da Dente in giro per la Penisola:

13 MARZO – Latteria Molloy – BRESCIA

14 MARZO – New Age – RONCADE (TV)

20 MARZO – Locomotiv Club – BOLOGNA

21 MARZO – Bronson Club – RAVENNA

27 MARZO – Casa delle Arti – COVERSANO (BA)

28 MARZO – Officine Cantelmo – LECCE

3 APRILE – Hall – PADOVA

17 APRILE – Teatro Alfieri – MONTEMARCIANO (AN)

18 APRILE – Common Ground – NAPOLI

25 APRILE – Spazio 211 – TORINO