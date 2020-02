Rush, in arrivo la ristampa di ‘Permanent Waves’ per il quarantennale

La storica band canadese celebrerà i quarant’anni dall’uscita dell’album “Permanent Waves” pubblicando una ristampa del disco dei Rush uscito originariamente il 14 gennaio 1980. La formazione di Toronto presenterà una nuova versione estesa dell’album, in uscita il prossimo 27 marzo, disponibile in doppio CD e tre vinili 180 grammi. La pubblicazione sarà accompagnata da un libro con copertina rigida di 140 pagine contenente un nuovo saggio di 1.200 parole, foto inedite tratte dall'archivio della band e opere d'arte rivisitate dal designer Hugh Syme - che realizzò la copertina del disco del 1980.

La ristampa di “Permanent Waves” presenterà diverse tracce live inedite - mixate per l’occasione da Terry Brown, produttore di lunga data di Rush - registrate durante le tappe del “Permanent Waves Tour” che ha visto il gruppo canadese impegnato nel 1980 e che, tra le altre, ha fatto tappa al Manchester Apollo di Manchester, all’Hammersmith Odeon di Londra e al Kiel Auditorium di St. Louis, nello stato del Missouri.

In attesa della pubblicazione, i Rush hanno condiviso una versione live finora inedita del brano “The Spirit of the Radio”:

L’annuncio dell’uscita della riedizione di “Permanent Waves” arriva solo un mese dopo la scomparsa del batterista e paroliere dei Rush Neil Peart, deceduto lo scorso 7 gennaio.

Ecco la tracklist e la copertina della ristampa del disco originariamente pubblicato nel 1980:

Disco 1:

01. The Spirit of Radio

02. Freewill

03. Jacob’s Ladder

04. Entre Nous

05. Different Strings

06. Natural Science

Disco 2:

01. Beneath, Between & Behind (Live in Manchester)

02. By-Tor & The Snow Dog (Live in London)

03. Xanadu (Live in London)

04. The Spirit Of Radio (Live in Manchester)

05. Natural Science (Live in Manchester)

06. The Trees (Live in Manchester)

07. Cygnus X-1 (Live in London)

08. Cygnus X-1 Book II (Live in London)

09. Closer to the Heart (Live in Manchester)

10. Jacob’s Ladder (Live in Missouri)

11. Freewill (Live in London)

La versione vinile includerà anche “A Passage to Bangkok (Live in Manchester)”