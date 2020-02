Gli Who eseguono live ‘Tattoo’ per la prima volta dal 2008: video

A 50 anni dal concerto andato in scena all’Università di Leeds il 14 febbraio 1970 - live registrato e pubblicato tre mesi più tardi come album dal vivo intitolato “Live at Leeds” - ieri sera, 14 febbraio, Pete Townshend e soci hanno celebrato la ricorrenza con uno speciale set acustico al Pryzm a Kingston upon Thames, a Londra. Gli Who, durante lo show, hanno proposto una scaletta simile a quella dello spettacolo andato in scena nella stessa venue il 12 febbraio. Ieri sera, però, la band di “My Generation” ha eseguito dal vivo anche il brano “Tattoo”, traccia dell’album “The Who Sell Out” del 1967, che non suonava live dal 2008.

“Mia moglie ha diversi tatuaggi di cani, fate e altri soggetti”, ha raccontato Townshend al pubblico durante il concerto di ieri prima di eseguire la canzone. “L’altro giorno lei mi ha detto ‘mi fa male la schiena’ e io ho pensato: ‘C’è un fottuto tatuaggio sulla sua schiena!’ Non l’avevo visto’”, ha narrato il chitarrista degli Who e ha aggiunto: “Questo dimostra quanto spesso facciamo sesso. Ad ogni modo, a quanto pare stiamo suonando ‘Tattoo’.”

Ecco la scaletta del live andato in scena ieri sera al Pryzm a Kingston upon Thames, a Londra:

Substitute

Squeeze Box

Three Steps to Heaven (cover di Eddie Cochran)

Tattoo (Per la prima volta dal 2008)

The Kids Are Alright

Behind Blue Eyes

Break the News

She Rocked My World

Pinball Wizard

Won't Get Fooled Again

Di seguito il brano “Tattoo” eseguito dal vivo durante il concerto del 14 febbraio 1970 all’Università di Leeds: