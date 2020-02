Ozzy Osbourne, ecco i titoli delle canzoni del nuovo album

Ieri, 13 febbraio, a Los Angeles un gruppo di fortunati fan e giornalisti hanno ascoltato in anteprima il nuovo lavoro discografico dell’ex Black Sabbath, “Ordinary Man”, alla presenza di Ozzy Osbourne. In occasione della presentazione del primo disco in dieci anni di Osbourne, in uscita il prossimo 21 febbraio, è stata rivelata la tracklist dell'album che includerà undici tracce - tra cui il brano “Take What You Want” con Post Malone, i singoli “Under the Graveyard” e "Straight to Hell”, e la title track “Ordinary Man”, realizzata in collaborazione con Elton John.

A margine dell’evento di ieri - raccontato da Ultimate Classic Rock - dopo l’ascolto in anteprima dell’ideale seguito di “Scream” del 2010, sono intervenuti anche il produttore e chitarrista Andrew Watt e il bassista dei Guns N’ Roses Duff McKagan per commentare i brani del disco. Alla realizzazione del nuovo album di Ozzy - oltre all’artista di Pinner, al rapper di Syracuse, a Watt e a McKagan - hanno preso parte anche Slash e il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith.

La presentazione in anteprima di “Ordinary Man” si è tenuta nello stesso giorno del cinquantesimo anniversario dall'uscita dell’album di debutto eponimo dei Black Sabbath. “Mi ricordo quando abbiamo registrato il nostro primo album”, ha narrato Ozzy Osbourne durante l’incontro con i fan e i giornalisti. “Se l’avessi saputo, 50 anni, e lo farei ancora… Non avreste potuto scrivere la mia storia.”

Il giorno prima della pubblicazione del nuovo album di Osbourne, il 20 febbraio, si terrà in diverse città del mondo un “listening party” durante il quale i fan potranno ascoltare in anteprima il disco “Ordinary Man” e farsi un tatuaggio ispirato al Principe delle Tenebre in uno degli studi che ospiteranno l’iniziativa. In Italia gli eventi si terranno presso il Milano City Ink di Viale Papiniano 22, a Milano, e il Mater Medusa Tattoo Shop di via Carmelo Maestrini 162, a Roma.

Ecco la tracklist di “Ordinary Man”:

1. "Straight to Hell"

2. "All My Life"

3. "Goodbye"

4. "Ordinary Man" (con Elton John)

5. "Under the Graveyard"

6. "Eat Me"

7. "Today is the End"

8. "Scary Little Green Men"

9. "Holy for Tonight"

10. "It's a Raid"

11. "Take What You Want"