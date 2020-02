Bradley Cooper sarà Barry Gibb in un biopic sui Bee Gees?

Stando alle voci che circolano sulla stampa statunitense, l'attore Bradley Cooper impersonerà Barry Gibb in un prossimo film biografico sulla storia dei Bee Gees che non ha ancora un titolo.

Queste voci riportano che il progetto è in fase di sviluppo. Alla produzione ci sono Graham King ('Bohemian Rhapsody') e la Amblin Entertainment di Steven Spielberg. Oltre alla Paramount.

Il Daily Mail riporta che Cooper è stato contattato per interpretare la parte del cantante e chitarrista dei Bee Gees Barry Gibb, e che l'attore e regista di 'A Star Is Born' stia valutando il da farsi. Per sviluppare la sceneggiatura è stato scelto Anthony McCarten, ('Bohemian Rhapsody').

McCarten all'Hollywood Reporter ha rivelato:

"Stavo camminando in Hyde Park (a Londra) e mi ha chiamato Graham, disse, 'Cosa stai facendo?' e io, 'Cammino a Hyde Park con la mia adorabile moglie'. Lui, 'Saresti interessato a lavorare a questo progetto con Barry (Gibb) e Steven Spielberg?'. Sono volato a Miami e ho avuto due lunghi incontri con Barry. Il modo in cui si lavora, è una collaborazione e si uniscono le mani, e cerco sempre di renderli consapevoli che questa non è una fotografia, è un dipinto. È impressionista per sua stessa natura e devo avere spazio per muovermi e potrebbero esserci degli aspetti con cui si fa fatica, ma se li lasciamo fuori, sarà drammaticamente passivo e vuoi un brutto film?”.

Il 73enne Barry Gibb è l'unico membro sopravvissuto dei Bee Gees dopo la morte dei suoi fratelli Maurice nel 2003 e Robin nel 2012.