Francesca Michielin, tre set live anticipano il nuovo album

L’ideale successore di "2640" (2018), “Feat”, si prepara a fare il suo ingresso nel mercato, previsto per il prossimo 13 marzo, e Francesca Michielin inizierà a svelarne alcuni brani in occasione di tre set che la cantante veneta ha organizzato a Milano nei mesi di febbraio e marzo. Si parte giovedì 20 febbraio con l’appuntamento battezzato Set Vintage Electro al Rocket, dove la Michielin proporrà il brano “Gange” insieme a Shiva. I successivi set sono previsti, sempre a Milano, giovedì 27 febbraio e giovedì 5 marzo: i dettagli sul luogo e sugli ospiti saranno comunicati nei prossimi giorni.

I biglietti per partecipare ai tre set saranno disponibili esclusivamente online su TicketOne e per sole 48 ore. I biglietti per il primo set – Vintage Electro del 20 febbraio al Rocket di Milano – potranno essere acquistati unicamente dalle 14.00 di oggi, 14 febbraio, alle 14.00 di domenica 16 febbraio.

“Feat”, quarto album della Michielin, sarà composto da 11 tracce, tutte corredate da featuring. Ha fatto sapere l’artista di Bassano del Grappa a proposito dell’album:

Incontrarsi è difficile. Risulta sempre più semplice scontrarsi, elencare le differenze, usarle per allontanarsi. Credo, però, non ci sia specchio migliore se non nell'Altro. Credo ancora che le differenze siano belle perché non tolgono nulla, anzi, riempiono davvero – racconta Francesca - Questo progetto è stato un lavoro impegnativo ed ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, una storia di contrasto e unione, tra quei due mondi, Natura e Urban, che mi lasciano da sempre divisa e in bilico ma che mai come oggi mi appartengono. Il confronto è il mio Stato di Natura.