Concerti, Placebo: una data a luglio

C’è anche l’Italia nell’itinerario del tour per i vent’anni di carriera dei Placebo, che si esibiranno nella Penisola il prossimo 14 luglio, in piazza Sordello a Mantova. Il live è al momento l’unico previsto per l’estate 2020 dalle nostre parti per la band di Brian Molko.

I biglietti per il set saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di lunedì 17 febbraio su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La tournée per festeggiare i vent’anni di storia del gruppo di “Every You Every Me” ha preso il via nel 2016, lo stesso anno in cui i Placebo hanno pubblicato la raccolta “A Place for Us to Dream”, intesa a celebrare il ventennale dell’esordio discografico della formazione, “Placebo”, uscito nel giugno 1996. L’ultimo album d’inediti della band, “Loud Like Love”, risale invece al 2013.

La data a Mantova sarà, stando alle informazioni diffuse dallo staff della band fino a questo momento, la penultima del 2020 dei Placebo, che concluderanno il tour il 17 luglio a Mosca.