Sam Smith, a maggio il nuovo album. Subito il singolo ‘To Die For’

Lo aveva promesso nei mesi scorsi e le aspettative sono state soddisfatte: Sam Smith ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album, “To Die For”, ideale seguito del precedente “The Thrill of It All”, il prossimo primo maggio. E intanto il cantautore britannico fa ascoltare ai fan la title track “To Die For”, uscita oggi, 14 febbraio. Potete ascoltare il brano e guardare il video che lo accompagna, diretto da Grant Singer, qui:

A proposito di “To Die For”, realizzata in collaborazione con Jimmy Napes, il cantante inglese si è espresso così: “Questa canzone nasce dalla parte più profonda di me. L'ho scritta con Jimmy Napes e Stargate a Los Angeles durante un periodo in cui avevo il cuore infranto e cercavo di riscoprire me stesso. Questo brano è per tutti i cuori solitari che vivono un altro San Valentino”.

La pubblicazione di “To Die For” è stata preceduta, nei mesi scorsi, dalla cover di "I Feel Love" di Donna Summer e dal brano "How Do You Sleep?", primo pezzo solista del 2019 dell’artista dopo la collaborazione con Normani in “Dancing With a Stranger”.

“To Die For” sarà il terzo album Samuel Frederick Smith, che nel 2014 esordiva nel mercato del disco con “In the Lonely Hour” e nel 2017 pubblicava “The Thrill of It All”.