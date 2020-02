Pearl Jam, una nuova canzone. Per ascoltarla servono la luna e un telefono

Dopo “Dance of the Clairvoyants”, prima anticipazione di “Giganton”, i Pearl Jam sembrano pronti per fare ascoltare ai fan – a bocca asciutta da "Can't Deny Me", il singolo pubblicato da Eddie Vedder e soci nel 2018 – nuova musica. Per il momento, però, ascoltarla, o meglio ascoltarne un breve estratto, non è così semplice. Bisogna prima di tutto andare sul sito dei Pearl Jam e scaricare un’app. Una volta che questa sarà presente sul vostro telefono puntando il dispositivo alla luna qualcosa dovrebbe accadere. C’è anche chi, una volta terminata la procedura, ha condiviso via social il risultato del percorso. Lo trovate qui sotto, nel caso non abbiate il satellite a portata di mano:

Il brano, presentato dalla band di “Jeremy” come “Superblood Wolfmoon”, sarà poi pubblicato per intero, questa volta senza bisogno di app né della complicità della luna, il prossimo 19 febbraio.

L’uscita di “Gigaton” – del quale vi abbiamo parlato, ad esempio, qui, qui e qui – è prevista per il 27 marzo prossimo. Il tour a supporto del disco, ideale seguito di “Lightning Bolt”, come noto farà tappa anche in Italia, a Imola, il 5 luglio 2020.

In attesa che “Gigaton” veda la luce potete sempre riascoltare con noi, nella rubrica Playlist dedicata ai grandi nomi del rock, i brani del repertorio dei Pearl Jam che abbiamo selezionato. Buon ascolto!