Universal si sta preparando alla quotazione in borsa

Sarebbe in corso una vera e propria corsa alla quotazione sui mercati azionari tra i big della discografia mondiale: dopo il gruppo Warner, che lo scorso 6 febbraio ha annunciato di aver depositato i documenti necessari allo sbarco in borsa, un'altra major sarebbe in procinto di intraprendere un'offerta pubblica iniziale. Come riferisce MBW, Vivendi - società che controlla la maggioranza del gruppo Universal - avrebbe informato il proprio consiglio di vigilanza di "negoziazioni in corso sulla possibile vendita di ulteriori quote di minoranza [oltre a quelle in possesso di Tencent], basato su una valutazione minima di 30 miliardi di euro", datata 31 dicembre 2019.

Secondo le indiscrezioni di stampa emerse nelle ultime ore, già otto società finanziarie avrebbero dimostrato interesse - come investitori - nei confronti dell'operazione, che potrebbe compiersi entro il 2023.

La notizia arriva contestualmente ai report relativi al bilancio relativo all'ultimo quadrimestre di Universal, che - grazie solo alla disponibilità del proprio catalogo sulle principali piattaforme di streaming musicale - avrebbe generato oltre 11 milioni di dollari al giorno, per un totale di poco più di un miliardo di dollari tra gli scorsi mesi di ottobre e dicembre: come evidenziato dai principali osservatori internazionali, non è da escludere che il trend positivo abbia influito sulla decisione della pianificazione di una quotazione sui mercati a medio - breve termine.