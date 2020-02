Tiziano Ferro, guarda il video di ‘Amici per errore’

È disponibile da qualche minuto il video di “Amici per errore”, l’ultimo brano estratto da “Accetto miracoli” dopo i precedenti singoli “Buona (cattiva) sorte”, la title track “Accetto miracoli” e “In mezzo a questo inverno”. Potete guardare la clip qui:

Il cantante di Latina, ospite fisso di tutte e cinque le serate dell’appena concluso Festival di Sanremo, ha presentato così, attraverso una nota stampa, il pezzo:

La canzone parla degli eventi inaspettati della vita, è una storia di sliding doors sui rapporti interpersonali, che a volte diventano qualche cosa di diverso da ciò che avremmo desiderato, ma non per questo di minor valore. In “Amici per errore” mi domando quale sia la linea di separazione tra l’amicizia e una relazione che non è diventata amore perché la vita ti ha portato altrove, nonostante restino un’attrazione e un’empatia fortissime. Credo che a chiunque possa capitare nella vita di diventare “amici per errore”, ma non è una canzone autobiografica. Lo spunto me lo ha dato il tema de “Le passanti” di Fabrizio De André, un brano – in origine di Georges Brassens - su un uomo che s’innamorava a prima vista delle donne che gli passavano davanti per caso e fantasticava su come sarebbe stato conoscerle davvero.