Elodie: ‘La cosa bella dell’incontro con Marracash è che…’

Ospite a L'Assedio di Daria Bignardi Elodie, reduce dalla settantesima edizione del Festival di Sanremo, alla quale la cantante romana ha preso parte con il brano “Andromeda”, ha raccontato anche qualcosa della sua relazione con Marracash, che la voce di “Nero Bali” ha conosciuto grazie al singolo “Margarita”, per il quale il rapper milanese è stato coinvolto per un featuring, prodotto da Takagi & Ketra e uscito nel giugno dello scorso anno. All’episodio Elodie Di Patrizi, classe 1990, fa riferimento, con un vocale, anche all’interno del suo nuovo album, “This is Elodie”, pubblicato lo scorso mese di gennaio e inclusivo, oltre che di “Andromeda” - scritto da Mahmood (testo) e Dardust (musica) -, anche di “Margarita”.

“Bisogna conviverci e tirare fuori il meglio, è quello che certe volte è difficile”, risponde Elodie quando la Bignardi le fa notare che, ospite qualche mese fa al programma, Marracash aveva raccontato che tanto lui quanto Elodie arrivavano “dalle casa popolari”, anche se di due diverse città. Continua Elodie: “E la cosa bella dell’incontro con Fabio è proprio quello. È come se fosse la prima volta che riesco a confrontarmi con un uomo che mi capisce veramente. Non devo spiegarmi, non ho bisogno di farlo, lui mi capisce”.

In “This is Elodie”, terzo album della cantante e ideale seguito del precedente “Tutta colpa mia”, il featuring di Marra non è l’unico: tra gli ospiti del disco ci sono anche Gemitaiz, Fabri Fibra, Margherita Vicario, Ghemon, Levante, The Kolors e molti altri.

Anche Marracash ha pubblicato lo scorso anno il suo ultimo album, “Persona”. Il tour a supporto del disco prenderà il via il prossimo mese di marzo: la tappa conclusiva andrà in scena all’Arena di Verona il 22 maggio.