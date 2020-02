Concerti, anche Stefano Bollani al Vittoriale

Si aggiunge anche Stefano Bollani al cast di Tener-a-mente, il festival all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, che nel suo cast include già, per l’edizione 2020 della rassegna, artisti come Vinicio Capossela, James Blunt, Beck, Michael Kiwanuka, Niccolò Fabi, Beth Hart ed Herbie Hancock. Sul palco del Vittoriale, dove Bollani sarà di scena il 25 luglio, il pianista e compositore porterà la sua “Piano Variations on Jesus Christ Superstar”, una versione inedita e strumentale per pianoforte solo della musica del celebre musical “Jesus Christ Superstar”, a 50 anni dalla pubblicazione dell’album originale musicato da Andrew LIoyd Webber & Tim Rice. Per la sua performance Bollani utilizzerà un pianoforte intonato a 432 Hz e presenterà il suo lavoro seguendo la trama della storia.

Ecco i dettagli del live di Stefano Bollani:

sabato 25 luglio

Festival del Vittoriale TENER-A-MENTE

ANFITEATRO DEL VITTORIALE

Gardone Riviera (BS), via Vittoriale, 12

apertura cancelli ore 20.15 - inizio concerto ore 21.15

platea: 50 Euro + d.p.

platea laterale: 40 Euro + d.p.

gradinata numerata: 34 Euro + d.p.

gradinata non numerata: 25 Euro + d.p.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 11.00 di domani, venerdì 14 febbraio, sul sito dell’Anfiteatro.

Dopo aver dato alle stampe nel 2017 il live “Mediterraneo” con la Berliner Philharmonisches Orchester, Jesper Bodilsen, Morten Lund e Vincent Peirani, Bollani ha pubblicato l’anno successivo il suo più recente album in studio, “Que Bom”.