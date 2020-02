Diodato: ‘Ho scoperto due belle persone: un tour Bugo-Morgan sarei andato a vederlo’

Tra aneddoti, impressioni e progetti futuri, Diodato, che il Festival l’ha vinto con la sua “Fai rumore”, ci ha detto la sua anche sulla polemica per eccellenza di Sanremo 2020, la chiacchieratissima querelle Bugo-Morgan che ha portato all’espulsione dei due artisti dalla rassegna. Alla domanda se il cantautore tarantino si sia fatto un’idea di quello che è accaduto tra Cristian Bugatti, in arte Bugo, e Morgan, che si erano presentati a Sanremo con il brano “Sincero”, incluso nell’ultimo capitolo discografico di Bugo, la voce di “Babilonia” ha spiegato di non avere in mente un quadro così chiaro della situazione. “Non bene. Non lo so, ho sempre avuto questo atteggiamento comunque di rispetto nei confronti degli altri, non sono mai stato uno che voleva sapere, mai curioso da quel punto di vista e non mi piace andare a cercare il torbido sempre. Mi dispiace che sia accaduta questa cosa perché ho scoperto anche grazie al Festival due belle persone che conoscevo poco”, ha risposto Antonio Diodato, proseguendo:

Vedere quelle cose lì ti fa anche un po’ male perché comunque avevano una bella canzone, era una bella occasione. Se immaginavo un tour Bugo-Morgan mi sarebbe piaciuto andarlo a vedere. E mi dispiace un po’. Poi ho pensato anche alla storia della musica che è sempre stata fatta di band che si odiavano e che arrivavano sul palco, suonavano e poi ognuno a casa sua senza neanche salutarsi. Quindi sono cose che succedono nella musica, che sia successo poi su quel palco dà un’attenzione e amplifica tutto.

Il cantautore ha poi raccontato di non aver più visto nessuno dei due colleghi dopo quanto accaduto e dopo la conclusione del Festival.

Diodato, classe 1981, in quanto vincitore di Sanremo 2020 rappresenterà, con il suo brano, l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest: come vi abbiamo raccontato qui gli scommettitori sono ottimisti sull’effetto che “Fai rumore” farà all’Eurofestival. Dopo l’esordio nel mercato del disco nel 2013 con “E forse sono pazzo”, Diodato ha pubblicato “A ritrovar bellezza” nel 2014, “Cosa siamo diventati” nel 2017 e domani, 14 febbraio, darà alle stampe il suo ultimo disco, inclusivo del brano sanremese, “Che vita meravigliosa”.