I Rage Against the Machine si schierano contro i bagarini

I Rage Against The Machine stanno preparando il loro primo tour dal 2011 – purtroppo al momento non è previsto alcun appuntamento in Italia - e non vogliono che il secondary ticketing renda amara questa notizia ai loro fan.

In un post sul loro account Instagram, la band affermato che “dall'annuncio del nostro tour, bagarini e siti di vendita hanno messo in vendita biglietti falsi per i RATM. Vogliamo fare tutto il possibile per proteggere i nostri fan dal bagarinaggio e, allo stesso tempo, raccogliere una notevole quantità di denaro per enti di beneficenza e organizzazioni di attivisti che sosteniamo in ogni città."

La band sostiene che fino al 50% dei biglietti per i concerti vengono acquistati e rivenduti dai bagarini e che stanno facendo "tutto il possibile" per proteggere il 90% dei biglietti dallo sciacallaggio. La stessa band tratterrà il 10% dei biglietti di ogni spettacolo e li venderà a un prezzo superiore al normale, "ma abbastanza basso da tagliare fuori I bagarini". La band di Morello donerà il 100% del ricavato dalle vendite dei biglietti a enti di beneficenza e organizzazioni di attivisti in ogni città in cui suoneranno.

Scrivono ancora: