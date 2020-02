I Me contro Te spiegati ai boomer, ‘Siamo ‘Bim bum bam' 3.0.’

Sofia Scalia e Luigi Calagna sono i Me contro Te, due ragazzi della provincia di Palermo - rispettivamente di 22 e 27 anni - che si sono fatti attraverso i video pubblicati sul loro canale YouTube, il quale al momento conta 4,73 milioni di iscritti, e hanno raggiunto il successo grazie a una serie tv su Disney Channel. Il duo, noto anche come Luì & Sofì - dopo una linea di abbigliamento, un album di figurine e aver presentato due libri, un diario, un libro di storie e il film “La vendetta del Signor S” - il prossimo 14 febbraio pubblicherà il suo primo album musicale dal titolo “Il Fantadisco dei Me contro Te”. Luigi, pensando a come poter spiegare chi sono i Me contro Te ai boomer e agli adulti, dice:

“I Me contro Te, possiamo dire, sono la ‘Melevisione’ 2.0, oppure ‘Bim bum bam' 3.0.”

“La musica è sempre stata la nostra passione, e quindi era un nostro sogno, un giorno, poter fare un disco musicale”, racconta Sofia a cui fa eco Liù che, spiegando come mai il duo ha deciso di pubblicare un album e come questo si relaziona al loro progetto, dice: “Quello che vogliamo fare oggi è creare intrattenimento per i più piccoli a 360°, in tutte le piattaforme, in tutti i modi e con tutti i mezzi. Quindi la musica è uno di questi.”

“Il Fantadisco dei Me contro Te” includerà 8 brani inediti - comprese le due canzoni “La vendetta del Signor S” e “Insieme” contenute nel film di Gianluca Leuzzi con i Me contro Te - e la versione karaoke delle tracce che, con le voci di Luì & Sofi, aiuteranno i bambini a cantare.

“Tutte le canzoni che abbiamo messo all’interno del disco raccontano un pezzettino di noi”, narra Luigi parlando del disco e, spiegando le tracce dell’album, dice: “Il primo brano del disco, “La vendetta del Signor S”, parla della nostra storia con il signor S mentre la canzone “Insieme” trasmette la morale del film, sottolineando l’importanza dell’aiuto delle altre persone”.

Il disco dei Me contro Te unirà diversi generi musicali, oltre a brani dance come “Slime song” presenterà anche brani più romantici, come per esempio “Me con te” che, racconta Sofia è il suo pezzo preferito: “Il titolo ‘Me con te’ è un buon gioco di parole, visto che noi siamo i Me contro Te ma nella vita reale siamo fidanzati. È una sorta di poesia d’amore ed è la canzone che più ci rappresenta.”

La versione karaoke del disco è nata dall’idea di voler proporre anche nell’album l’intento di Luì & Sofì di coinvolgere i loro fan - per lo più bambini tra i 5 e gli 11 anni - e farli divertire con la musica. “Noi ci teniamo che i bambini, quando guardano i nostri video o ascoltano le nostre canzoni, non siano solo una parte passiva. Noi vogliamo che diventino parte attiva. Tutto quello che facciamo è pensato per invitare chi ci segue a mettersi in gioco”, racconta Sofia a Rockol e sottolinea: “Non volevamo che il disco fosse semplicemente un ascolto per i bambini, ma un invito a divertirsi con i loro amici, a scatenarsi e a cantare le nostre canzoni.” Questo, racconta Luigi, è anche il segreto del loro successo come Youtuber, insieme al loro essere sempre solari e spontanei in tutto quello che fanno.

La passione per la musica è nata in Luigi e Sofia durante l’adolescenza. Sofì, quando era più piccola, partecipava al coro della chiesa e prendeva lezioni di canto; la giovane palermitana, inoltre, svela di essere sempre stata una fan di Shakira ma di apprezzare anche cantati italiani come Tiziano Ferro e Laura Pausini. Luì, invece, racconta: “La passione per la musica a me è iniziata nell’adolescenza, quando avevo una rock band, facevamo cover dei Green Day. Tuttora suono la chitarra e quindi la musica mi ha sempre accompagnato per tutta la crescita.” Luigi poi aggiunge: “Già da ragazzo il sogno era di fare un cd con una casa discografica e quindi, oggi, poter aver questa possibilità è davvero come realizzare un sogno.”

A margine dell'l’incontro i Me contro Te raccontano anche l’invito ricevuto a partecipare come ospiti alla settantesima edizione di Sanremo e, spiegando come mai non hanno accettato, dicono: “La vicenda Sanremo è stata per noi divertente, surreale quasi. Eravamo impegnati in giro per la promozione del film quando, a un certo punto, esce un articolo intitolato ‘I Me contro Te a Sanremo’. Noi non ne sapevamo nulla, nessuno ci aveva detto nulla e abbiamo iniziato a ricevere chiamate da parenti amici che ci chiedevano spiegazioni.” Luigi narra poi: “Questa storia va avanti finché poi sotto data - una decina di giorni prima del Festival - ci arriva una mail ufficiale dove ci dicono: ‘Ragazzi avremmo il piacere di avervi ospiti di una di queste serate.’ Per noi è stato un super onore solo che eravamo troppo vicini alla data e non siamo riusciti proprio a organizzarci. Stavamo promuovendo il film e finendo il disco che sarebbe uscito.”

Parlando dei loro progetti futuri, i Me contro Te raccontano che gli piacerebbe intraprendere un tour di concerti. “Adesso che abbiamo le canzoni sarebbe bello fare un concerto”, ammette Luì e aggiunge: “Questo è l’ultimo step. Stiamo facendo tutto, quindi adesso rimane fare un bel tour.”

Luigi e Sofia concludono dicendo: “Il nostro sogno, fino a un mese fa, era quello di realizzare un film e fare un cd musicale. Oggi il nostro sogno è quello di fare un secondo film e un secondo disco musicale.”