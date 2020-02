Robert Smith assicura che il nuovo album dei Cure sarà presto pronto

L'ultimo album pubblicato dai Cure “4:13 Dream” (leggi qui la nostra recensione), risale al novembre 2008. Se la matematica non è un'opinione, facendo due conti, sono trascorsi oltre undici anni da allora. In questo arco temporale più di una volta la band inglese ha dichiarato che un disco era in arrivo. Lo scorso autunno, il frontman dei Cure, Robert Smith, aveva dichiarato che erano in arrivo ben tre nuovi album.

Parlando agli NME Awards il leader della formazione inglese, ha dichiarato, e questa volta per davvero, entro il 2020 raggiungerà il mercato un nuovo album dei Cure.

Queste le sue parole:

“Il primo uscirà sicuramente presto, lo stiamo finendo ora e sarà poi mixato. Ma fino a quando non sarà completato, nessuno mi crederà. Io non vedo l'ora che esca più di chiunque altro, fidatevi di me!”.

Quando gli viene chiesto conto anche degli altri due, Smith dichiara: