Concerto del Primo Maggio 2020, NEXT: chiusura delle iscrizioni posticipata al 23 febbraio

Gli organizzatori del Concerto del Primo Maggio di Roma hanno deciso di prorogare la chiusura delle iscrizioni per il contest Primo Maggio NEXT, dedicato agli artisti emergenti, di una settimana: inizialmente previsto per domenica 16 febbraio, il termine ultimo per presentare la propria candidatura sarà quello di domenica 23 febbraio (l'iscrizione potrà essere effettuata fino alla mezzanotte di quel giorno). L'iscrizione è completamente gratuita e potrà avvenire esclusivamente online attraverso il sito ufficiale del contest.

Una volta chiuse le iscrizioni, inizieranno le selezioni per scegliere i tre artisti vincitori del contest, che verranno poi invitati ad esibirsi durante il Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, che quest'anno celebra la sua trentesima edizione.

Tra i precedenti vincitori del contest anche i La Rua (2015), poi saliti alla ribalta grazie alla partecipazione ad "Amici", e La Municipàl (2017).