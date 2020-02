Concerti, Brunori Sas: annunciate le prime date estive

In attesa di dare il via, il prossimo 29 febbraio da Vigevano, al suo primo tour nei palasport, che lo terrà impegnato nelle principali arene indoor italiane per tutto il mese di marzo, Brunori Sas annuncia le prime date della tournée estiva legata al suo nuovo album "Cip!". Uscito a gennaio, a distanza di tre anni dal precedente "A casa tutto bene", "Cip!" è stato anticipato dai singoli "Al di là dell'amore" e "Per due che come noi", che faranno parte della scaletta dei concerti insieme alle altre nove canzoni del disco e ai cavalli di battaglia del cantautore calabrese.

Una volta terminato il tour nei palasport (l'ultima data in calendario è quella del 3 aprile al PalaFlorio di Bari), Brunori si prenderà un paio di mesi di riposo per poi tornare sui palchi a giugno.

Il 25 giugno sarà in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro, sul palco del Milano Summer Festival del capoluogo lombardo. Il 13 luglio si esibirà alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica per il Rock in Roma, il festival che ogni estate anima la Capitale. Il 26 luglio, poi, si esibirà in Piazza Napoleone a Lucca, sul palco del Lucca Summer Festival.

I biglietti per le nuove date estive saranno disponibili su TicketOne a partire da oggi alle ore 16 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da martedì 18 febbraio alle ore 11.