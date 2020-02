Bugo: dopo Sanremo torna in tv. E il video della lite con Morgan supera i 10 milioni di visualizzazioni

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020, conclusasi in maniera drammatica con l'esclusione dalla gara in seguito alla lite in diretta tv con il suo (ormai ex) socio Morgan, Bugo torna in tv. Il cantautore di "Io mi rompo i coglioni" questo sabato, 15 febbraio, sarà tra i protagonisti della prima puntata di "Una storia da cantare", condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Bugo è stato invitato personalmente da Ruggeri e ha fatto sapere di aver accettato l'invito: sarà ospite della puntata del programma dedicata ai cantautori che hanno fatto la storia a Sanremo, in diretta dall'Auditorium di Napoli sabato dalle ore 21.25 su Rai1.

Intanto il video della lite di Bugo con Morgan su YouTube supera i 10 milioni di visualizzazioni: la clip mostra esattamente quello che è successo sul palco dell'Ariston nella serata di venerdì durante l'esibizione della coppia di "Sincero". L'ex leader dei Bluvertigo cambia il testo della prima strofa della canzone, insultando Bugo per l'ultimo posto nella classifica dell'orchestra della sera precedente con la cover di "Canzone per te" di Sergio Endrigo (determinato, secondo Morgan, dalla deludente performance vocale dello stesso Bugo, che invece ha fatto sapere di non aver potuto provare il brano per problemi con l'arrangiamento, firmato dallo stesso ex giudice di "X Factor"): "Le brutte intenzioni, la maleducazione / la tua brutta figura di ieri sera / la tua ingratitudine, la tua arroganza...". E Bugo che si avvicina a Morgan, prende un foglio, se lo mette in tasca e se ne va, abbandonando il palco. È il video più visto del Festival di Sanremo 2020 al momento: dietro la clip della lite, staccato di circa 5 milioni di visualizzazioni, c'è il video della prima esibizione di Achille Lauro con "Me ne frego" (quella in cui l'artista romano si è presentato sul palco con indosso un lungo mantello, salvo poi restare con indosso solamente una tutina trasparente) e sul gradino più basso del podio l'esibzione del vincitore Diodato con "Fai rumore".

Quello che è successo dopo è cosa ormai nota a tutti