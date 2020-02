Billie Eilish, esce domani la canzone d'apertura per il prossimo film di ‘007’

Finneas, fratello e primo collaboratore della voce di “Bad guy”, aveva annunciato una settimana fa che la canzone d'apertura per il prossimo film di “007” sarebbe uscita a breve. Billie Eilish, con un post pubblicato questa sera 12 febbraio sui social, ha sia confermato quanto riferito da Finneas O’Connell che annunciato la data di uscita e il titolo del brano per la pellicola "No Time to Die”, attesa nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 9 aprile 2020. La canzone per il prossimo capitolo della saga cinematografica di James Bond uscirà domani, 13 febbraio, alle 16 (fuso orario del Pacifico) - in Italia sarà già l’1 di notte del 14 febbraio.

Il brano in questione - interpretato dalla 18enne star californiana, scritto e registrato dalla stessa Eilish e da suo fratello Finneas - porta lo stesso titolo del venticinquesimo film di ‘007’, ovvero “No time to die”. Nel video che accompagna il tweet pubblicato da Billie Eilish è possibile ascoltare qualche nota della canzone.

The theme song for the 25th @007 film, written and performed by Billie, is titled “No Time To Die” and will be released globally tomorrow at 4pm PT. #NoTimeToDie pic.twitter.com/5QU9a3FPM0 — billie eilish (@billieeilish) February 12, 2020

Lo scorso 9 febbraio Billie Eilish - tra gli artisti musicali ospiti della novantaduesima edizione degli Academy Awards - si è esibita sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, accompagnata al pianoforte da suo fratello Finneas. La giovane musicista ha eseguito la cover di "Yesterday" dei Beatles durante il segmento "In Memoriam", un momento della notte degli Oscar dedicato alle personalità del mondo dello spettacolo e del cinema scomparse nel corso dell'anno passato.

La prossima estate la star californiana - che ha pubblicato il suo album di debutto, "When we all fall asleep, where do we go?", a marzo 2019 - porterà la sua musica anche in Italia. La Elish sarà in concerto a Milano il 17 luglio, in qualità di headliner dell'I-Days Festival.