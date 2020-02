Me contro Te: ‘Siamo la ‘Melevisione’ 2.0. Il nostro disco racconterà un pezzo di noi.’

“I Me contro Te sono la ‘Melevisione’ 2.0, oppure ‘Bim bum bam’ 3.0”, raccontano Sofia e Luigi durante l’incontro con Rockol, spiegando chi sono i Me contro te. Il duo - noto anche come Luì & Sofì, coppia di bloggers che ha conquistato un vasto pubblico di bambini tra i 5 e gli 11 anni - si è fatto conoscere grazie ai video pubblicati sul proprio canale YouTube, che al momento conta 4,73 milioni di iscritti, ha preso parte a una serie tv su Disney Channel, ha presentato una linea di abbigliamento, un album di figurine e ha all'attivo due libri, un diario, un libro di storie e il film “La vendetta del Signor S”.

Sofia e Luigi - rispettivamente di 22 anni e 27 anni - pubblicheranno il prossimo 14 febbraio il loro primo album di inediti dal titolo “Il Fantadisco dei Me contro te”. Sofia spiega:

“Siamo youtuber, abbiamo scritto dei libri, abbiamo anche realizzato un film e adesso, per la prima volta, uscirà il nostro album musicale."

E aggiunge “La nostra musica parla di noi e ad ascoltarla sarà il ‘Team trote’, che sono i nostri fan.”

Il disco “Il Fantadisco dei Me contro te” presenterà 8 brani inediti - tra cui le due canzoni “La vendetta del Signor S” e “Insieme” contenute nel film di Gianluca Leuzzi con i Me contro Te - realizzati anche in versione karaoke con le voci di Luì & Sofi che aiuteranno i bambini a cantare. L’album sarà disponibile in due versioni: una standard, contenente il cd e un poster, e una extra, con la copertina del disco che diventerà un’ambientazione su cui i più piccoli potranno giocare con vari personaggi.

“La musica è sempre stata la nostra passione e quindi era un nostro sogno, un giorno, poter fare un disco musicale.” A lei fa eco Luì che spiega:

“Quello che vogliamo fare oggi è creare intrattenimento per i più piccoli a 360°, in tutte le piattaforme, in tutti modi e con tutti i mezzi. Quindi la musica è uno di questi.”

Luigi, racconta il 27enne palermitano, suona la chitarra e da adolescente faceva parte di una rock band, suonando cover dei Green Day. Sofia, invece, al liceo faceva parte del coro della chiesa e ha sempre preso lezioni di canto.

Oltre alle canzoni pubblicate che anticipano l’album, i Me contro Te hanno all’attivo già diversi singoli - come “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray” del 2018 e “La vita è un circo” del 2019 - che per il duo, spiegano Luì & Sofi, è stato il suo primo approccio con la musica.