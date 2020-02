Duran Duran, stasera su Rai 5 il documentario 'There's Something You Should Know'

Verrà trasmesso da Rai 5 in prima serata, alle 21 e 15, oggi - mercoledì 12 febbraio - "There's Something You Should Know", documentario prodotto da Showtime nel 2018 e firmato da Zoe Dobson che ripercorre la carriera dei Duran Duran dagli esordi ai giorni nostri. Forte di documenti esclusivi estratti dagli archivi della band di "Rio", il lavoro segue i diversi elementi della band nella propria vita di tutti i giorni: John Taylor viene raggiunto da una troupe nella sua casa di Los Angeles, mentre il frontman si fa accompagnare dalle telecamere nel corso di una visita al suo primo maestro di canto.

L'obbiettivo seguirà Roger Taylor tornare nella città natale, Birmingham, mentre Rodhes mostrerà davanti alle telecamere i capi di abbigliamento - oltre 10mila - collezionati nel corso della sua carriera da musicista professionista.

Nel documentario sono incluse anche interviste esclusive a colleghi e amici dei Duran Duran come il già leader dei Culture Club Boy George e lo stilista Anthony Price.