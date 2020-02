Amadeus verso il bis a Sanremo? Lui: 'Difficile farlo due anni di seguito'

Bis o non bis? È quanto si stanno chiedendo in molti in queste ore a proposito di un eventuale ritorno di Amadeus nelle vesti di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo anche per l'edizione del 2021. I dirigenti Rai, durante la conferenza stampa finale, domenica mattina, il giorno dopo la finale, si sono detti possibilisti in merito al ritorno dell'ex dj, dopo i risultati di quest'anno (la media dello share delle cinque serate, che hanno visto Amadeus condividere il palco con Fiorello, è stata pari al 54,78%, per un totale di più di 10 milioni di spettatori). Ora arriva anche il commento di Amadeus, che non esclude il ritorno ma al tempo stesso non si sbilancia.

"In questo momento qualsiasi mia risposta positiva potrebbe essere dettata dall’entusiasmo e quindi è pericoloso, e qualsiasi no potrebbe essere dettato dalla stanchezza ed è altrettanto pericoloso. Adesso ci si prende qualche giorno di tempo e poi si riflette. È pur vero che per come sono fatto io, sono felice di essere tornato alla mia quotidianità fatta del mio 'Soliti Ignoti' tutti i giorni, dalla famiglia e dalle cose che amo fare tutti i giorni".

Intervenuto questa mattina ai microfoni di RTL 102.5 durante "Non stop news" per parlare della sua esperienza alla conduzione del Festival di Sanremo 2020, Amadeus ha detto:

Il conduttore ha poi aggiunto: