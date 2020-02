Il post-Sanremo: Elettra Lamborghini mostra il lato b sui social, Tosca canta 'Bella ciao' e Junior Cally...

Calato il sipario sul Festival di Sanremo 2020, i vari cantanti in gara tornano alla loro quotidianità, pur continuando - in un modo o nell'altro - a godere dell'attenzione mediatica generata dal grande evento televisivo. C'è chi colleziona ospitate in tv (la scorsa domenica Fabio Fazio ha ospitato a "Che tempo che fa" Achille Lauro e il vincitore Diodato, poi andato ospite della prima puntata post-Sanremo de "I soliti ignoti" condotta da Amadeus), chi fa gaffe sui social (come Riki, che ha risposto a un critico con insulti di matrice omofoba, per poi scusarsi) e chi si dà al calcio, a sorpresa.

Il rapper Junior Cally proverà a dimenticare sui campi di calcio le polemiche che hanno accompagnato la sua partecipazione al Festival di Sanremo e il penultimo posto in classifica della sua "No grazie". Nato e cresciuto a Focene, frazione del comune di Fiumicino, sul litorale romano, Antonio Signore - questo il vero nome del 29enne rapper - tornato dalla città dei fiori ha firmato con la squadra della sua città, che è prima in classifica nel girone A di promozione laziale. Da domenica 23 febbraio sarà in campo: "È stato lui a contattarci, era tornato a casa da poche ore ed è venuto a dirci che voleva darci supporto. 'Vi riempio lo stadio', ci ha assicurato sorridendo, lo fa per portarci un po' di pubblico", ha fatto sapere il presidente della società, Simone Munaretto, all'edizione locale del Corriere della Sera. Cally, che in passato aveva già giocato nella squadra del Focene, il giorno prima dell'inizio del Festival aveva invitato alcuni giornalisti a sfidarlo in una partita di calcetto, per stemperare le tensioni.

"Bella ciao" cantata meravigliosamente da Tosca e Bersani la intona quasi commosso. Che bellezza pic.twitter.com/RYpsxIwUAe — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) February 11, 2020

Se Junior Cally è tornato alla sua vecchia passione, Elettra Lamborghini è tornata invece a dare spettacolo sui social. La "Twerking Queen", regina delle provocazioni (leggi qui il profilo dell'ereditiera, tra scandali e segreti), ha pubblicato tra le sue storie di Instagram alcune clip nelle quali si muove sensualmente sulle note di "Musica (E il resto scompare)", la canzone che ha presentato in gara al Festival di Sanremo: in una di queste mostra anche il lato b alla videocamera del suo cellulare...Più sobrio il ritorno alla "normalità" di Tosca. La cantante ha sempre fatto dell'eleganza e della raffinatezza il suo punto di forza: lo ha testimoniato anche a Sanremo, presentandosi in gara con la ballata per piano, voce e orchestra "Ho amato tutto" (scritta da Pietro Cantarelli, già braccio destro di Ivano Fossati) e cantando nella serata delle cover "Piazza Grande" di Lucio Dalla facendosi accompagnare dalla cantante spagnola Silvia Peréz Cruz, conquistando l'orchestra (che infatti l'ha portata al primo posto in classifica, contribuendo al suo sesto posto nella classifica finale). Ieri sera Tosca è stata ospite al talk show "Dimartedì", condotto da Giovanni Floris su La7, e per l'occasione ha interpretato "Bella ciao", il canto popolare italiano diventato inno della Resistenza.