Liberato fa il bis al Forum di Assago: annunciata un'altra data

Non una, ma ben due date al Forum di Assago per Liberato. Raddoppia l'appuntamento milanese del misterioso artista di "Nove maggio", che qualche mese fa aveva annunciato un concerto al palasport milanese in programma per il 25 aprile. Alla data già annunciata se ne aggiunge ora un'altra, quella del 26 aprile. Si tratta dei primi due appuntamenti live del 2020 di Liberato, la cui ultima apparizione dal vivo risale alla scorsa estate, sul palco del Rock in Roma. I biglietti per il nuovo concerto sono già disponibili su TicketOne, a prezzi diversi a seconda del posto: il biglietto per l'anello C numerato costa 34,50 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali), quello per l'anello B numerato e per il parterre in piede 40,25 euro, quello per la tribuna parterre anello A numerata e per la tribuna gold anello B numerato 46 euro.

Il 2020 sarà l'anno che segnerà l'esordio di Liberato anche al cinema. L'artista ha infatti firmato la colonna sonora del primo film di Francesco Lettieri , suo braccio destro per quanto riguarda i videoclip, "Ultras": uscirà a cinema come film evento il 9, 10 e 11 marzo, per poi approdare su Netflix.